Altamira celebrará 472 matrimonios colectivos; diez parejas son del penal

El evento, programado en el marco del Día del Amor y la Amistad, superó las expectativas iniciales de registro.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un total de 472 parejas formalizarán su unión civil durante la campaña de matrimonios colectivos que se realizará el próximo 14 de febrero en Altamira.

Dentro de esta cifra destaca la participación de 10 parejas provenientes del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES), quienes también recibirán certeza jurídica sobre su relación.

El propósito de esta iniciativa es otorgar seguridad legal a los contrayentes y consolidar la estructura social a través del compromiso civil.

La alta convocatoria refleja el interés de los habitantes por regularizar su estado civil de manera gratuita.

Con la formalización de estos vínculos, las familias acceden a derechos legales y beneficios administrativos que antes no poseían.

La logística para la ceremonia simultánea se encuentra lista para recibir a las parejas que decidieron participar en esta jornada de regularización civil.