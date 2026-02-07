¡Amarga derrota!

Correcaminos volvió a las andadas y cayó visita

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-La esperanza había vuelto apenas unos días antes. La victoria del viernes pasado parecía marcar un nuevo rumbo para Correcaminos, un equipo que necesitaba reencontrarse consigo mismo, pero el futbol, muchas veces, no perdona y anoche, en el estadio Tepa Gómez, la ilusión naranja se diluyó tras caer 2-1 ante Tepatitlan.

El conjunto dirigido por Gustavo Díaz visitó al sublíder Tepatitlán con orden, disciplina y una idea clara: resistir, competir y, si se podía, robar un punto… Estuvo cerca, pero las variantes fallaron y un error puntual les costó los tres puntos.

El partido comenzó de forma inmejorable para la UAT. Apenas al minuto 3, Correcaminos sorprendió. Tras un saque de banda por el sector izquierdo, llegó un centro al área y Nahún Gómez atacó el balón con decisión. El volante se elevó y conectó un sólido remate de cabeza que dejó sin oportunidad al arquero local.

El 1-0 silenció el Tepa Gómez y pintó de naranja el arranque del encuentro. Pero la reacción fue inmediata.

Solo cuatro minutos después, Tepatitlán encontró el empate. William Guzmán leyó perfectamente un desmarque a la espalda de la zaga y, tras recibir el servicio, definió ante la salida de Edson Reséndez para el 1-1. El partido volvía a empezar… y también comenzaba otra batalla: la del mediocampo.

A partir de ese momento, el duelo se volvió cerrado y táctico. La pelota se dividió, las llegadas escasearon y ambos equipos se neutralizaron. Correcaminos mostró quizá su mejor virtud de la noche: el orden defensivo. La zaga naranja contuvo bien durante largos lapsos, con un trabajo sólido en líneas generales, incluido Alan Di Pippa, que cumplía un buen partido.

El complemento cambió el ritmo. El desgaste físico empezó a notarse, especialmente en la última línea visitante. Tepatitlán adelantó metros, presionó cada salida y comenzó a cargar el área. Producto de esa insistencia llegó un penal a favor de los jaliscienses, tras una falta de José Galindo. Parecía el momento definitivo… pero el local falló y Correcaminos seguía con vida.

La presión continuó y, tras un tiro libre con desvío previo, llegó la jugada que marcó la noche. En su intento por despejar, Alan Di Pippa rebanó el balón. La pelota tomó dirección contraria a la esperada y terminó incrustada en su propia portería.

Lo que durante más de una hora había sido un partido serio y ordenado, se derrumbó en un instante.

Correcaminos intentó reaccionar. Llegaron los cambios (para muchos, tardíos), pero ya no hubo claridad ni variantes ofensivas. El equipo se quedó sin profundidad y Tepatitlán manejó los últimos minutos hasta sellar el triunfo.

El silbatazo final dejó una sensación amarga: la UAT compitió, resistió e incluso se adelantó, pero regresó con las manos vacías. Ante el sublíder de la Liga de Expansión, el empate parecía posible… y se escapó.

Ahora, el margen de error desaparece. El próximo viernes, Correcaminos recibirá al Atlante, obligado a ganar para recuperar confianza y llegar con ánimo al clásico tamaulipeco.