Anuncia Claudia Sheinbaum beca Gertrudis Bocanegra para todos los alumnos de la UNRC

La Presidenta de México informó que la totalidad de estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos recibirán un apoyo bimestral de mil 900 pesos para transporte, al inaugurar la Unidad Académica de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí.

POR. STAFF

Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, a 7 de febrero de 2026.– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que todas y todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos serán beneficiarios de la beca de apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra, consistente en un monto bimestral de mil 900 pesos, con el objetivo de garantizar la permanencia escolar en el nivel superior.

El anuncio se realizó durante la inauguración de la primera etapa de la Unidad Académica de la UNRC en Soledad de Graciano Sánchez, donde la mandataria subrayó que el acceso a la educación superior es un derecho social que el Estado debe asegurar. Explicó que este apoyo está dirigido a cubrir gastos de transporte y necesidades básicas, especialmente para estudiantes que enfrentan mayores dificultades económicas.

Sheinbaum recordó que desde 2018, con el inicio de la Cuarta Transformación, la política educativa federal dejó atrás la visión de la educación como mercancía, para consolidarla como un derecho. En ese marco, destacó que la beca Gertrudis Bocanegra se suma a otros programas de apoyo que buscan evitar la deserción y ampliar las oportunidades para jóvenes universitarios.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que el Gobierno de México impulsa un esquema integral de becas, que incluye los programas Rita Cetina, Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra, así como la expansión de la infraestructura educativa. Afirmó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos representa un modelo de educación humanista, orientado a la formación de profesionistas con pensamiento crítico y compromiso social.

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, destacó que la nueva unidad académica cuenta con programas estratégicos como Robótica e Inteligencia Artificial, además de que próximamente iniciará actividades en Súper Cómputo, con el respaldo de especialistas del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología.

La rectora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera Márquez, informó que la universidad atiende a casi 80 mil estudiantes a nivel nacional, mientras que en San Luis Potosí suma más de 600 alumnos provenientes de 27 municipios, quienes cursan 12 licenciaturas. Detalló que una inversión superior a 161 millones de pesos permitió la construcción de dos edificios con 36 aulas, cinco laboratorios, dos centros de cómputo, una Cámara de Gesell, canchas deportivas y áreas comunes.

Finalmente, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona subrayó que la apertura de esta unidad académica responde a la creciente demanda de personal especializado en sectores estratégicos, mientras que estudiantes como Ximena Procopio Cruz coincidieron en que la beca universal y la nueva infraestructura representan un avance histórico para la educación superior en la entidad.