Cárteles superan a policías con armas de EU

El reportaje señala que este tipo de armamento, diseñado para uso militar, otorga a los grupos criminales un poder de fuego superior

CDMX.– La policía mexicana enfrenta una desventaja operativa frente a los cárteles de la droga debido al uso de armamento y municiones de alto poder fabricados para el Ejército de Estados Unidos, reveló The New York Times en un reportaje retomado este 7 de febrero por La Jornada.

De acuerdo con el diario estadounidense, organizaciones criminales en México utilizan munición calibre .50 producida en una planta propiedad del gobierno federal de Estados Unidos, la cual habría sido introducida de contrabando al país y empleada en ataques tanto contra fuerzas de seguridad como contra población civil.

El reportaje señala que este tipo de armamento, diseñado para uso militar, otorga a los grupos criminales un poder de fuego superior al de muchas corporaciones policiales estatales y municipales, lo que limita su capacidad de respuesta en enfrentamientos directos.

Como ejemplo, se recordó el ataque ocurrido el 30 de noviembre de 2019 en Villa Unión, cuando un convoy armado ingresó a la cabecera municipal y abrió fuego. Los agresores portaban ametralladoras pesadas y rifles calibre .50, mientras policías locales resistían a la espera de refuerzos militares.

El NYT citó el testimonio del periodista Luis Manzano, quien describió cómo el humo cubría las calles, los casquillos llenaban el suelo y el estruendo de los disparos dominaba el ambiente. El saldo fue de cuatro policías, dos civiles y 19 presuntos integrantes de un cártel muertos, tras la llegada de fuerzas federales.