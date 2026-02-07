Choque de tres autos se registró en Ciudad Madero

El fuerte choque ocurrió en el cruce de las calles Cuarta y 10 de la colonia Adolfo López Mateos, en el sector Lucio Blanco de Ciudad Madero.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Dos mujeres resultaron lesionadas, una de ellas prensada, tras un fuerte choque provocado por un conductor presuntamente ebrio la tarde de este sábado.

El incidente ocurrió cuando el conductor de un Nissan March rojo, quien se dijo Marino, omitió el señalamiento de alto.

El vehículo impactó a un Aveo de reciente modelo, lo cual dejó a dos mujeres con heridas de gravedad y provocó que las unidades se proyectaran contra un automóvil Pontiac.

Tras el golpe, un hombre y dos mujeres que acompañaban al responsable abandonaron el lugar de forma inmediata.

Personal de Protección Civil Madero brindó los primeros auxilios y trasladó a las víctimas heridas al hospital en una ambulancia. Mientras tanto, agentes de Tránsito aseguraron al presunto infractor y personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudió para tomar conocimiento del siniestro e iniciar las investigaciones correspondientes.