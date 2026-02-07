Choque frontal: siete lesionados

Una familia que acudía a un sepelio resultan lesionados al chocar de frente la unidad en la que iban contra un tráiler

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Siete integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad, estuvieron a punto de perder la vida cuando, al dirigirse a un sepelio, sufrieron un choque frontal contra un tráiler. Todos resultaron heridos.

El accidente ocurrió el viernes a las 08:00 horas en la carretera federal Ciudad Victoria-Matamoros, a la altura del kilómetro 139, en el Ejido La Unión, perteneciente al municipio de Cruillas.

Personal de Protección Civil y Cruz Roja del municipio de San Fernando se trasladó al lugar para brindar auxilio a los afectados.

Entre los hierros retorcidos de un vehículo Nissan Marck quedó atrapada Leticia Medrano Dávila, de 50 años, quien logró ser rescatada gracias al uso de las llamadas «quijadas de la vida». Junto con el resto de su familia, fue trasladada al Hospital General de San Fernando.

Los heridos son los siguientes:

Yamilet García Medrano, de 23 años.

Jacqueline Del Ángel, de 27 años.

Andrea Gómez Hernández, de 19 años.

Jennifer García Medrano, de 27 años.

Iván García Medrano, de 27 años.

César Andrés Sintbon Gómez, de apenas un año.

La familia tiene domicilio en la ciudad de Reynosa, pero sus raíces se encuentran en el estado de Veracruz, lugar al que se dirigían para asistir a un velorio.

El automóvil impactó de frente contra un tráiler que transportaba 30 toneladas de fruta.

Tras la colisión, el conductor del camión se salió de la carpeta de rodamiento y quedó entre la vegetación, mientras que el coche quedó destrozado.

Las autoridades correspondientes acudieron al sitio para investigar los hechos y determinar responsabilidades.