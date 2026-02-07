¿Cuántos días de vacaciones me tocan en el trabajo según mi antigüedad?

Todas las personas trabajadoras tienen derecho a disfrutar de un periodo de descanso pagado sin excepción; entérate aquí cuántos días te tocan este 2026

MÉXICO.- Una de las preguntas más comunes entre los empleados en México es cuántos días de vacaciones te corresponden según los años de antigüedad en una empresa. Y es que si ya tienes por lo menos un año de servicios, la Ley Federal del Trabajo (LFT) te respalda con un periodo vacacional, sin excepción.

Según la LFT, todas las personas trabajadoras tienen derecho a disfrutar de vacaciones pagadas cada año, y en ningún caso este periodo será menor a 12 días laborables y cada año tendrás 2 días más de descanso.

Esto quiere decir que el primer año de trabajo tendrás 12 días de vacaciones. El segundo año serán 14 días, el tercer año serán 16 días y así sucesivamente hasta cumplir 6 años de antigüedad. A partir del sexto año, aumentarán 2 días de vacaciones por cada 5 años trabajados, como se explica en la siguiente tabla:

Días de vacaciones por años de antigüedad en el trabajo / @TrabajoCDMX

Vacaciones Dignas

El 1 de enero del 2023 entró en vigor en México la reforma laboral «Vacaciones Dignas», con la cual se duplicaron los días mínimos de vacaciones pagadas, al pasar de 6 días a 12 días sin excepción desde el primer año de trabajo.

Al respecto, las y los trabajadores mexicanos tendrán derecho a recibir una prima vacacional de mínimo el 25% sobre su salario correspondiente a los días de vacaciones, como lo indica la Ley Federal del Trabajo.

Si tienes alguna duda sobre tus vacaciones o en tu centro de trabajo incumplen este derecho, acércate a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ubicada en San Antonio Abad 32, colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, en un horario de lunes a viernes de las 10:00 horas a las 13:00 horas.

Los trabajadores tendrán derecho a recibir una prima vacacional de mínimo el 25% sobre su salario / FOTO: Freepik

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO