¡Debuta tamaulipeco en la Liga Mx!

El tamaulipeco Ricardo Alonso jugó sus primero minutos con Necaxa

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El futbolista tamaulipeco Ricardo Alonso Cisneros cumplió el sueño que persiguió durante años al debutar la noche de este 6 de febrero de 2026 en la Primera División del futbol mexicano con los Rayos del Necaxa.

Con apenas 18 años de edad, el oriundo de El Mante ingresó de cambio al minuto 81 en la victoria de su equipo por marcador de 4-1 ante Atlético de San Luis, viviendo así el momento más importante de su joven carrera.

Cisneros forma parte de la institución hidrocálida desde la categoría Sub-14, donde inició un proceso de formación que lo llevó a superar cada una de las fuerzas básicas hasta recibir la oportunidad en el máximo circuito.

Durante su etapa juvenil fue pieza clave dentro del club, incluso logrando el campeonato en la categoría Sub-17, torneo en el que además portó el gafete de capitán y se consolidó como uno de los referentes del plantel.

Detrás de este logro también destaca el respaldo de su familia, principalmente de sus padres Ricardo y Ozma, quienes incluso cambiaron su residencia a la ciudad de Aguascalientes para acompañarlo en su formación futbolística.