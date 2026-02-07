Entrega Patty Chío obras de alto impacto social

Resalta el Rector Dámaso Anaya Alvarado el trabajo de Transformación de la alcaldesa, por el bienestar de la comunidad estudiantil y en general de las familias

POR STAFF

EXPRESO-LARAZON

Con el firme compromiso de fortalecer el entorno educativo y social, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, junto a la Presidenta Municipal, Patty Chío, hicieron entrega oficial de la obra integral de rehabilitación de drenaje sanitario y reencarpeteo en la calle Vasconcelos de la colonia Miguel Alemán.

​Durante el evento, se resaltó que esta acción es resultado de la disposición y voluntad del Rector para hacer equipo con el Gobierno Municipal y Estatal. Esta colaboración estratégica permite transformar la infraestructura urbana en beneficio directo de la comunidad estudiantil de la Escuela Preparatoria Mante y de las familias que transitan diariamente por este sector.

​Por su parte, la Presidenta Municipal, Patty Chío, destacó que estas obras reflejan la visión de un gobierno cercano, que atiende necesidades prioritarias como el saneamiento y la vialidad. Con un entorno ahora más digno, seguro y accesible, se reafirma el compromiso de ambas instituciones por impulsar el desarrollo integral y el bienestar de la sociedad mantante.