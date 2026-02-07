Entrega Patty Chío obras de alto impacto social

POR STAFF
EXPRESO-LARAZON
Con el firme compromiso de fortalecer el entorno educativo y social, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, junto a la Presidenta Municipal, Patty Chío, hicieron entrega oficial de la obra integral de rehabilitación de drenaje sanitario y reencarpeteo en la calle Vasconcelos de la colonia Miguel Alemán.
Durante el evento, se resaltó que esta acción es resultado de la disposición y voluntad del Rector para hacer equipo con el Gobierno Municipal y Estatal. Esta colaboración estratégica permite transformar la infraestructura urbana en beneficio directo de la comunidad estudiantil de la Escuela Preparatoria Mante y de las familias que transitan diariamente por este sector.
Por su parte, la Presidenta Municipal, Patty Chío, destacó que estas obras reflejan la visión de un gobierno cercano, que atiende necesidades prioritarias como el saneamiento y la vialidad. Con un entorno ahora más digno, seguro y accesible, se reafirma el compromiso de ambas instituciones por impulsar el desarrollo integral y el bienestar de la sociedad mantante.