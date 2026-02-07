Es turno del «Team Calor», temperaturas subirán en Tamaulipas

Especialistas señalan que este contraste entre tardes más cálidas y noches frías es característico de la temporada invernal avanzada

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un incremento gradual en las temperaturas comenzará a registrarse en gran parte del país durante la segunda semana de febrero, y Tamaulipas no será la excepción, de acuerdo con el análisis de anomalías térmicas difundido por Meteorología México.

Según el mapa de anomalía de temperaturas, correspondiente al periodo del 9 al 15 de febrero de 2026, se prevé que amplias regiones del norte y noreste del país, incluido Tamaulipas, presenten valores por encima de lo habitual, con anomalías que oscilan entre 1.5 y hasta más de 5 grados centígrados por arriba del promedio climatológico.

Meteorología México explicó que este comportamiento se traducirá principalmente en tardes más templadas a cálidas, aunque sin que ello implique el inicio formal de la temporada de calor.

“Buena parte del país incrementará temperaturas con tardes más templadas, aunque seguirá el frío nocturno”, puntualizó el organismo.

En el caso específico de Tamaulipas, el mapa muestra que gran parte del estado se ubica dentro de las zonas con anomalías cálidas, particularmente en la región centro y norte, donde se esperan temperaturas superiores a la media histórica, mientras que las madrugadas aún podrían mantener sensaciones frescas, sobre todo en zonas altas.

El reporte aclara que este aumento térmico no significa el fin del invierno, ya que todavía se mantiene la probabilidad de descensos de temperatura hacia finales del mes.

“Esto no quiere decir que ya comenzó la época de calor, aún se esperan oleadas polares a finales de mes”, advierte Meteorología México.

Especialistas señalan que este contraste entre tardes más cálidas y noches frías es característico de la temporada invernal avanzada y puede generar variaciones térmicas importantes, por lo que recomiendan a la población de Tamaulipas tomar precauciones, especialmente en sectores vulnerables.

Finalmente, el pronóstico indica que las condiciones deberán seguirse monitoreando, ya que la presencia de sistemas frontales tardíos podría modificar de manera temporal el comportamiento de las temperaturas en el estado y el noreste del país.