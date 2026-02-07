Fraccionamiento Los Mangos encabeza la violencia familiar en Altamira

El secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez dijo que se iniciaron 12 carpetas de investigación durante la presente semana.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El fraccionamiento Los Mangos ocupa el primer lugar en incidencia de violencia familiar en el municipio de Altamira.

El secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez dijo que se iniciaron 12 carpetas de investigación durante la presente semana.

Informó que este sector, junto con Arboledas y Jardines de Arboledas, concentra la mayoría de los reportes en el municipio.

De acuerdo con el funcionario, el fraccionamiento Jardines de Arboledas descendió al tercer puesto en la lista de zonas con mayor conflicto.

Los casos registrados corresponden a violencia de pareja, agresiones familiares y ataques contra la mujer, situaciones que mantienen en alerta a las autoridades locales.

Pérez Ramírez detalló que, hasta el momento, no existen registros de abuso o violación contra menores de edad en estos expedientes.

Sin embargo, el funcionario subrayó que la ausencia de reportes no descarta tales hechos, por lo que instó a las víctimas a presentar sus denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

«Reiteramos el llamado a la población a denunciar cualquier hecho de violencia ante las autoridades correspondientes», enfatizó.

La administración municipal mantiene una coordinación con la Fiscalía, el SIPINNA y la Mesa de Construcción de Paz para implementar campañas informativas en los focos rojos.

Estas acciones incluyen estrategias focalizadas en los fraccionamientos con mayor estadística delictiva para frenar el avance de las agresiones en el hogar.

Como parte de los esfuerzos preventivos, el municipio realiza Jornadas de Paz dirigidas a padres de familia y alumnos en diversas instituciones.

Estas actividades, que promueven los derechos de la infancia, ya tuvieron lugar en la escuela primaria Mártires de la Revolución y en el ejido Cervantes.