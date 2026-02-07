Intenta huir de choque; arruina su camioneta

Trató de escapar de accidente y acaba destruyendo su unidad

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un conductor desconocido chocó contra otro automóvil y, al intentar huir, destrozó la camioneta que conducía para luego abandonarla en la zona entre el fraccionamiento Teocaltiche y la colonia Adolfo López Mateos.

El incidente fue reportado a las 07:00 horas, por lo que elementos de Tránsito local se movilizaron para atenderlo.

De acuerdo a los primeros reportes, en la avenida Familia Rotario una camioneta Chevrolet, con placas de Tamaulipas y modelo reciente, impactó a un automóvil de la misma marca, tipo Cobalt.

El conductor de la camioneta decidió darse a la fuga en dirección oriente. Testigos señalaron que el vehículo ya estaba muy dañado, pero aun así aceleró y volvió a chocar contra varias banquetas en su escape.

Finalmente, abandonó la unidad en la parte trasera de la mueblería Villarreal, ubicada entre el fraccionamiento Teocaltiche y la colonia Adolfo López Mateos.

Las autoridades procedieron a asegurar el vehículo y trasladarlo al depósito municipal. En la inspección, confirmaron que el conductor había causado graves daños a la camioneta durante la fuga.