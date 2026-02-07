La FGR indaga infiltración del CJNG en el Ayuntamiento de Tequila

La investigación se encuentra en curso y no implica, por el momento, una resolución judicial definitiva.

POR. STAFF

TQUILA, JALISCO.- La Fiscalía General de la República investiga al gobierno municipal de Tequila por la presunta incorporación de personas vinculadas a un grupo delictivo en la nómina oficial del Ayuntamiento durante la administración del alcalde morenista Diego Rivera Navarro.

De acuerdo con la carpeta ministerial, los señalados aparecían como empleados o asesores externos, percibían recursos públicos sin acreditar funciones reales y eran referidos en reportes de inteligencia por su relación con actividades criminales en la región.

Entre los perfiles detectados figuran ciudadanos extranjeros, principalmente de origen colombiano, así como personas provenientes de Michoacán, entidad considerada por autoridades federales como zona clave de reclutamiento y enlace operativo del grupo criminal hacia Jalisco.

La FGR documenta que la estructura municipal habría sido utilizada para normalizar la presencia territorial del grupo delictivo, facilitar esquemas de extorsión a empresas tequileras y cerveceras, obtener información sensible sobre la actividad económica local y ofrecer cobertura administrativa a operadores delictivos.

Las indagatorias analizan si el esquema funcionó con conocimiento directo del presidente municipal, mediante una estructura paralela que utilizaba contratos, pagos y nombramientos como mecanismo de financiamiento y protección institucional.

El expediente continúa en integración por posibles delitos de delincuencia organizada, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, como parte de una línea federal enfocada en desmantelar gobiernos municipales presuntamente cooptados por el crimen organizado.

La investigación se encuentra en curso y no implica, por el momento, una resolución judicial definitiva.