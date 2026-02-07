Preparan ofrenda y domingo cultural en memoria de Adrián Olvera Tavera

Las ceremonias buscan rendir reconocimiento a su trayectoria frente a familiares, amigos y la ciudadanía en general.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Se realizarán dos actos conmemorativos en memoria de Adrián Olvera Tavera con motivo de su primer aniversario luctuoso.

​Las actividades iniciarán a las 11:00 horas con la entrega de una ofrenda floral en el Cenizario Municipal “Ana Ma. Pérez Cruz de Tavera”. Posteriormente, en la Plaza de la Constitución a las 19:00 horas, tendrá lugar una edición especial del Domingo Cultural dedicada a su recuerdo.

Adrián Overa Taver, fue regidor en dos ocasiones, en la administración de Sergio Carrillo Estrada y en el primer período de Armando Martínez Manríquez.

También se desempeñó como Presidente de la Cámara Nacional de Comercio e impulsó la construcción del cenizario que está en el cementerio municipal de la zona centro de Altamira.