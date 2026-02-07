Preven genere mil empleos proyectos de infraestructura turística en Madero

Jorge Carreño, presidente de la organización Vinculación Pymes, se trata de una inversión superior a los mil millones de pesos, dados los 850 millones de pesos de un proyecto turistico

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una generación de más de mil empleos fijos se estima para el segundo semestre del año en Ciudad Madero, como resultado de la llegada de inversión extranjera y el arranque de proyectos de infraestructura urbana y turística en el municipio.

Jorge Carreño, presidente de la organización Vinculación Pymes, se trata de una inversión superior a los mil millones de pesos, dados los 850 millones de pesos de un proyecto turistico, que se suma a otros 220 millones del erario público.

Las obras, dijo están relacionadas con el manejo de residuos, mejora del drenaje en la zona de La Barra y el desarrollo de parques lineales, así como la llegada de inversión española a la zona de playa Miramar.

La mayor parte de estos recursos,explico, se aplicará en el sector de la construcción, lo que permitirá la creación de entre 800 a mil empleos directos, además de una derrama económica que beneficiará a pequeñas y medianas empresas, comercios locales e industria regional.

Carreño comentó que estos proyectos fortalecen el posicionamiento de Ciudad Madero y de la playa Miramar como un polo turístico estratégico, con miras a eventos de alcance internacional como el Mundial de futbol, lo que podría atraer mayor inversión nacional y extranjera.