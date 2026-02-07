Puerco «volador» choca contra cableado eléctrico y provoca un mega apagón

Habitantes de una aldea de la localidad de Tiefu, en la provincia de Sichuan, planeaban utilizar el dron para transportar a más de diez cerdos montaña abajo con el único objetivo de sacrificarlos; no obstante, las condiciones climáticas y la oscuridad les jugaron en contra. Al no ver con claridad, el primer cerdo quedó atrapado en un cable eléctrico mientras lo subían, de acuerdo con reportes de medios locales.

Fuentes que tenían conocimiento del caso y que hablaron en entrevista con Beijing News aseguraron que el personal en el lugar del incidente intentó controlar la siutación varias veces y rescatar al animal en apuros, sin embargo, no tuvieron éxito. Autoridades del departamento de suministro eléctrico local informaron que el «cerdo colgado del tendido eléctrico» provocó un apagón de 10 horas en la aldea.

¿Cómo fue provocado el apagón?

La energía volvió tras realizar algunas reparaciones de emergencia, mientras que la comisaría local dijo que el proceso se encuentra en resolución. El granjero, identificado únicamente como Sr. Yang por el medio Chongqing Daily, había utilizado esta misma técnica para transportar cerdos vivos a la cima de una montaña.

Su dron tiene un peso de 125 kilos, mientras que el animal pesaba aproximadamente 90kg. Llevar al animal con ayuda de un hombre hubiera tomado 20 minutos, en lugar de uno valiéndose únicamente del dron.

Un informe del medio The Cover, citado por el South China Morning Post, aseguró que la ubicación de la aldea hacía inconveniente transportar cerdos en vehículos tradicionales. Una empleada de la empresa de suministro eléctrico dijo que se enviaron a 12 trabajadores para reparar la línea y que el costo ascendió a aproximadamente 10,000 yuanes, o 1,400 dólares estadounidenses.

«Aún estamos recopilando pruebas. Si se confirma que se ha infringido la ley, se enfrentará a una sanción administrativa y deberá ser indemnizado por las pérdidas del equipo eléctrico«, reveló un agente de investigación que admitió que el agricultor era sospechoso de infringir la ley por volar el dron en un área prohibida.

Múltiples usuarios de la red social china Weibo compartieron el momento, que ahora ya es viral. Mientras que en X (antes Twitter), también cobró relevancia gracias a publicaciones de cuentas que resaltaron la seriedad del incidente.

