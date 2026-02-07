Rescatan ejemplar de búho en Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. — Personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en una acción coordinada con la Comisión Municipal de Parques y Acuarios (COMUPA), logró el aseguramiento y rescate de un ejemplar de búho que se encontraba en situación de riesgo en la capital del estado.

La intervención se derivó de un reporte ciudadano que alertó a las autoridades sobre la presencia del ave. Tras su captura, el espécimen fue trasladado para una evaluación médica integral, con el fin de verificar su estado de salud y plumaje. Según fuentes oficiales, el objetivo primordial es garantizar su recuperación total para proceder con su liberación en una zona segura que cumpla con las características de su hábitat natural, preservando así el equilibrio ecológico de la región.

Expertos de COMUPA destacaron que este tipo de avistamientos en zonas urbanas de Ciudad Victoria suelen incrementarse ante el crecimiento de la mancha urbana, lo que obliga a las aves rapaces a interactuar con entornos humanos. El protocolo de atención incluyó el manejo especializado para evitar el estrés del animal, asegurando que sus garras y alas no presentaran fracturas o daños por cables de alta tensión o ataques de animales domésticos.

Por su parte, la Dirección de Medio Ambiente subrayó la importancia de la denuncia ciudadana como primer eslabón en la cadena de protección de la fauna silvestre. Las autoridades instaron a la población a evitar el contacto directo con estas aves, ya que, al ser especies territoriales y de rapiña, pueden reaccionar de forma defensiva, además de que un manejo inadecuado podría comprometer su proceso de reinserción a la vida silvestre.

Se espera que, tras un periodo de observación y alimentación controlada, el búho sea liberado en las inmediaciones de la Sierra Madre Oriental, zona que rodea a la capital y proporciona el entorno idóneo para su supervivencia a largo plazo.