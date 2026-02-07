Sur de Tamaulipas se mantiene en color verde en el Semáforo del Cuidado del Agua.

Por Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- De acuerdo con los resultados presentados durante la Vigésima Cuarta Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Semáforo del Cuidado del Agua, el sur de Tamaulipas se mantiene en color verde, lo que confirma condiciones hídricas favorables en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

La reunión fue encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, como parte del esquema de evaluación mensual que se realiza en los municipios del estado, con el objetivo de dar seguimiento a la disponibilidad del recurso y fortalecer la toma de decisiones en materia hídrica.

Durante la sesión se expuso el panorama general de las principales cuencas del estado, así como el comportamiento de los niveles de abastecimiento en las distintas regiones, permitiendo identificar al sur de Tamaulipas como una de las zonas que mantiene estabilidad en el suministro de agua.

El mantenimiento del color verde en el semáforo hídrico refleja el impacto de las acciones de planeación, operación y concientización que se desarrollan en la zona conurbada, sin que ello implique relajar las medidas de uso responsable del recurso.

Finalmente, se reiteró el llamado a la población y a las autoridades a continuar promoviendo una cultura del cuidado del agua, ya que el Semáforo del Cuidado del Agua es una herramienta preventiva que permite anticipar escenarios y preservar las condiciones favorables en la región.