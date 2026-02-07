Tránsitos de Tampico auxilia a menor abandonada por chofer de ruta

La menor caminó sobre el bordo hasta encontrar a personal de ingeniería vial que realizaba labores de pintura en la zona.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico brindaron auxilio a una menor de edad que se encontraba desorientada en el bordo de protección de la colonia Moralillo.

Los elementos localizaron a la adolescente después de que el conductor de un automóvil de la ruta Morelos-Moralillo la obligó a descender de la unidad antes de completar el trayecto bajo el argumento de que no llegaría hasta el destino final.

Los trabajadores solicitaron el apoyo de oficiales femeninos de la corporación, quienes trasladaron a la joven a las instalaciones de la dependencia.

Tras realizar el rastreo de sus familiares, el personal de guardia logró establecer contacto con ellos para realizar la entrega de la niña.

La corporación confirmó el hecho y detalló que la intervención de los oficiales permitió que la adolescente regresara a su domicilio sin contratiempos.