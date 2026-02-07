Vuelca camioneta Mazda tras chocar con poste en Altamira

Una camioneta Mazda CX5, volcó tras un fuerte impacto contra un poste de alumbrado público en la Avenida de la Industria de Altamira la madrugada de este sábado.

El accidente ocurrió a las 05:13 horas en el cruce con la calle Francisco I. Madero, a la altura de la empresa Maseca.

​La unidad, con placas PYH747D y manejada a exceso de velocidad por Claudia «N», circulaba en dirección de sur a norte al momento del percance.

La conductora perdió el control del vehículo y chocó de forma directa contra una base de concreto y el poste propiedad del municipio.

​Tras el impacto, el vehículo derribó la estructura metálica y terminó su trayectoria volcado sobre la vialidad.

Peritos de la Dirección de Tránsito de Altamira arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el parte de accidente correspondiente para el deslinde de responsabilidades.