Acceso a la NASA, excepción entre estudiantes de Tamaulipas

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La participación de un estudiante de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) en un programa desarrollado en instalaciones de la NASA dejó al descubierto que el acceso de jóvenes tamaulipecos a experiencias científicas internacionales sigue siendo limitado y reservado para casos excepcionales.

Jesús Sebastián Moreno García formó parte del International Air and Space Program (IASP) 2025, realizado en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas, tras superar un proceso de selección que calificó como “largo y demandante”, en el que no basta con el promedio escolar.

“Es un proceso muy competitivo; no solo te piden conocimientos, también preparación previa y saber moverte para encontrar las convocatorias”, señaló el universitario durante una conferencia ante alumnos de la institución.

Moreno García relató que la experiencia académica fue intensa y que convivió con estudiantes de distintos países enfocados en ingeniería y tecnología aeroespacial.

“Fueron cinco días de mucho aprendizaje, literalmente es una experiencia de otro mundo”, expresó.

El testimonio del estudiante evidenció una brecha persistente en el sistema educativo local, donde la mayoría de los jóvenes carece de información, acompañamiento y asesoría para competir por espacios en programas científicos de alto nivel, pese al discurso oficial sobre impulso a la innovación.

Como parte de su participación, el alumno presentó un proyecto enfocado en un eventual escenario de exploración a Marte, el cual plantea el uso de tecnología holográfica para establecer comunicación sin internet en situaciones de emergencia.

“El proyecto propone un vehículo con forma de escorpión, capaz de moverse en distintos tipos de terreno y con una cámara en la cola para captar imágenes en zonas de difícil acceso”, explicó.

El nivel técnico del planteamiento contrastó con las condiciones que enfrentan muchas universidades públicas del estado, donde el acceso a laboratorios especializados y proyectos de investigación avanzada continúa siendo limitado.

Aunque autoridades universitarias destacaron el caso como un logro institucional, el propio estudiante subrayó que más jóvenes podrían acceder a este tipo de programas si existiera una preparación temprana. “Hay talento, pero falta orientación y constancia desde antes”, apuntó.

En un contexto de rezagos educativos y escasas oportunidades de movilidad académica internacional, el caso de Jesús Sebastián confirma que el talento existe en Tamaulipas, pero también que llegar a la NASA sigue siendo la excepción y no la regla.