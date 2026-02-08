Auto colisiona con palmera y queda destruido

El percance sucedió a las 6 de la mañana del domingo, en la calle Laguna de Champayán, en el norte del fraccionamiento Lagunas de Miralta en Altamira.

Por. Benigno Solís/La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una palmera detuvo la loca carrera de un automovilista, cuya unidad resultó destruida tras el impacto.

El encontronazo no dejó personas lesionadas.

El carro dañado es un Chevrolet Malibú en color negro con placas de Tamaulipas.

El coche era manejado a exceso de velocidad y al momento de tomar una curva, el operador perdió el control del volante para después impactarse contra una palmera.

La planta de gran tamaño no presentaban daño alguno pero la carrocería del vehículo quedó destruida.

El automovilista tuvo suerte al no sufrir lesiones.

El fraccionamiento no reclamó los posibles daños a la palmera.

Personal de Tránsito se encargó de tomar conocimiento del accidente.