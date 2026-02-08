Ayuntamiento de Victoria ajusta obras y alista plan 2026

El secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez, explicó que se trata de informar al Pleno sobre los ajustes realizados.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Ayuntamiento de Victoria presento al Cabildo una modificación al plan de obra pública 2025, derivada de ingresos adicionales y de trabajos que no estaban contemplados originalmente.

El secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez, explicó que se trata de informar al Pleno sobre los ajustes realizados. “Hubo incrementos de recaudación y se pudo hacer más obra”, señaló.

Detalló que uno de los principales puntos es el plan emergente de bacheo. “Fue una obra que estaba fuera del plan de obra pública, pero por urgente resolución se tuvo que hacer”, explicó.

Estos movimientos serán puestos a consideración del Ayuntamiento para transparentar el uso de los recursos. “Se trata de informar al Pleno la obra adicional que se hizo con el presupuesto adicional”, indicó.

En cuanto al próximo año, adelantó que el plan de obra pública 2026 ya se encuentra prácticamente listo. “El proyecto ya está realizado y nada más entraría a discusión”, dijo.

El presupuesto estimado, precisó, será similar al del año anterior. “Son como 130 millones de pesos que se van a aplicar en el plan de obra”, detalló.

La prioridad, subrayó, será atender una de las principales exigencias ciudadanas. “Va encaminado sobre todo a la rehabilitación de pavimentos”, concluyó.