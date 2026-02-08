Cuba anuncia que se quedará sin combustible para aviones a partir de mañana lunes 9 de febrero

De acuerdo con fuentes oficiales, los puertos aéreos de la isla no tendrán combustible para repostar aviones a partir del 9 de febrero

CUBA.- Las amenazas arancelarias que Estados Unidos ha realizado a las naciones que suministren hidrocarburos a Cuba ha provocado que la isla se quede sin combustible para aviones.

De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia española EFE, los puertos aéreos de la isla cuentan con muy pocas reservas de combustible, mismas que se terminarán en las próximas horas.

Emisarios del gobierno habrían avisado a los gestores de aerolíneas internacionales, originarias de Estados Unidos, México, Panamá y España, entre otras naciones, sobre esta situación.

Aerolíneas como Aeroméxico, Viva Aerobus y Magnicharters operan vuelos desde la Ciudad de México y Cancún hacia La Habana, pero hasta el momento no se han pronunciado al respecto.

Una emergencia relativamente común

La escasez de combustible no es algo frecuente en Cuba, con mucha mayor frecuencia desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, su principal proveedor de hidrocarburos desde hace algunos años.

Durante el Periodo Especial de la década de los 90, la solución empleada por las aerolíneas fue desviarse a aeropuertos cercanos, sobre todo en República Dominicana y México, para repostar y seguir su trayecto.

En diciembre pasado ya había existido una circunstancia similar, la cual se logró salvar con la llegada de un buque cisterna. Sin embargo, debido a las condiciones actuales, parece que en esta ocasión no sucederá lo mismo.

Aunado a ello, el 59 por ciento del territorio cubano tendrá cortes de energía en horarios específicos, como una medida para intentar ahorrar la mayor cantidad de electricidad posible.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO