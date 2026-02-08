Declaran a Yahleel prófuga al ausentarse otra vez de audiencia

A la ex Secretaria de Bienestar se le acusa del presunto quebranto de 985.2 millones de pesos, relacionados con la adquisición de despensas.

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Al no asistir nuevamente a la audiencia inicial citada por el Juez de Control, la ex Secretaria de Bienestar, Yahleel Abdala, fue declarada sustraída de la justicia.

La de hoy fue la quinta ocasión en la que la ex funcionaria faltó al citatorio del juez Juan Artemio Haro Morales.

De acuerdo con la carpeta procesal 733/2025, el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas acusa a la ex funcionaria del presunto quebranto de 985.2 millones de pesos, relacionados con la adquisición de despensas.

De manera reiterada, la defensa de la imputada ha señalado problemas de salud para tratar de justificar la ausencia de la ex titular de la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas.