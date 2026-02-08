Detienen investigación sobre el asesinato de mujer abatida por un agente del ICE

De acuerdo con un medio estadounidense, funcionarios del gobierno de Trump habrían solicitado detener la investigación por posible violación a los derechos civiles; esto causó renuncias en Minnesota

ESTADOS UNIDOS.- La investigación sobre el asesinato de Renee Good, ocurrido el pasado 7 de enero, en Mineápolis, por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) habría sido frenada, esto luego de que funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump, entre ellos, el director del FBI, Kash Patel, se interpusieran, según reveló el New York Times.

Tras el asesinato de la ciudadana estadounidense, el fiscal federal, Joseph Thompson, solicitó una orden para registrar el automóvil de Good con el fin de hallar pruebas que permitieran evidenciar la posible violación a los derechos civiles mediante el uso de la fuerza por parte de Jonathan Ross, el oficial del ICE; sin embargo, días después cuando agentes del FBI se alistaban para documentar salpicaduras de sangre o agujeros de bala en la camioneta de Good, recibieron indicaciones de detenerse, detalló ese medio citando a fuentes en condición de anonimato.

En lugar de ello, el Departamento de Justicia llamó a los investigadores a buscar nuevas órdenes para iniciar una indagatoria con la que se pudiera confirmar que Renee Good había agredido al agente de ICE, así como a iniciar una investigación en torno a la pareja de ella.

Fue asesinada en Mineápolis | AFP

Fiscales en Minnesota renuncian tras freno de la investigación

Debido a esto, tanto Thompson como otros cinco fiscales federales renunciaron a su cargo, lo que dejó a la fiscalía federal de Minnesota con poco personal.

Cabe recordar que tras el tiroteo en el que murió la mujer, distintos funcionarios del presidente Trump dieron una versión de los hechos que no se respaldaba con pruebas y contradecía a los videos difundidos en redes. El propio presidente republicano dijo en entrevista con medios de comunicación a bordo del Air Force One el domingo 11 de enero que Renee Nicole Good, «Todo el mundo lo ha visto. La mujer era muy violenta, era una persona muy radical (…) Tenemos que respetar a nuestras fuerzas del orden, esa mujer fue muy, muy irrespetuosa con las fuerzas del orden».

En esa misma línea, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se refirió a ella como una «terrorista doméstica». La manera en que ha sido abordado el caso, ha causado gran indignación entre la ciudadanía, pero también una serie de renuncias de funcionarios de Minesota.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO