Encabeza Sheinbaum entrega de Vivienda del Bienestar en Juárez, Nuevo León

La Presidenta de México encabezó la entrega de viviendas del programa Vivienda del Bienestar en Nuevo León, donde la meta sexenal es de 80 mil casas y la reestructuración de más de 600 mil créditos impagables.

Por. Staff

Juárez, Nuevo León, 8 de febrero de 2026.– La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 53 viviendas del desarrollo habitacional Villas de Palmanova, en el municipio de Juárez, como parte del programa Vivienda del Bienestar, cuya meta nacional es la construcción de 1.8 millones de casas para familias de menores ingresos.

Durante el acto, la mandataria subrayó que la política de vivienda de su administración está orientada a garantizar derechos y construir bienestar, al facilitar el acceso a una casa digna incluso a personas con ingresos de uno o dos salarios mínimos y con solo seis meses de antigüedad laboral. Señaló que estas acciones forman parte del principio de “por el bien de todos, primero los pobres”, eje central de la Cuarta Transformación.

Sheinbaum destacó que más de cinco millones de personas se han beneficiado con la reestructuración de créditos impagables del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, además de 400 mil acreditados del Fovissste, lo que ha permitido reducir cargas financieras heredadas de administraciones anteriores.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Nuevo León la meta sexenal contempla 80 mil viviendas: 67 mil del Infonavit, 10 mil de Conavi, 4 mil del Fovissste y la entrega de 3 mil escrituras por parte del INSUS. Detalló que, adicionalmente, se entregaron constancias de créditos liquidados y escrituras que brindan certeza jurídica a las familias beneficiadas.

Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, precisó que la meta del instituto en la entidad aumentó de 30 mil a 67 mil viviendas, con una inversión superior a 40 mil millones de pesos, mientras que el gobernador Samuel García Sepúlveda reconoció que el acceso a la vivienda no es un privilegio, sino un derecho fundamental.

La entrega en Juárez forma parte de una gira de trabajo que incluyó actividades en Michoacán, San Luis Potosí y Nuevo León, enfocadas en educación, salud, infraestructura y programas sociales.