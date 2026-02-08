Erasmo González activa 9 módulos «Gobierno en tu colonia», lleva canasta básica y atención médica



CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El Gobierno de Ciudad Madero inició un programa de apoyos alimentarios, productos de limpieza y atención médica que forman parte de la estrategia “Gobierno en tu colonia”, mediante la instalación de nueve módulos simultáneos que amplifican la ayuda directa a la economía de las familias maderenses.

El arranque del programa fue encabezado por el presidente municipal, Erasmo González Robledo, acompañado de su esposa presidenta del sistema DIF Dunia Marón Acuña quien destacó que esta acción se desarrolla desde el inicio de la administración municipal en coordinación con el DIF municipal y con la participación activa del Cabildo, síndicos y regidores, acercando los apoyos directamente a la ciudadanía.

Durante un recorrido colonia por colonia, visitó entre otras la colonia Hidalgo Oriente, el mandatario explicó que los apoyos alimentarios entregados forman parte de la canasta básica y están diseñados para atender de manera directa las necesidades más apremiantes de los hogares.

“Este es un programa que tenemos desde que arrancó la administración municipal y hoy no solamente estamos aquí en la colonia Hidalgo Oriente, sino que también estamos en nueve colonias en este mismo horario, entregando estos apoyos alimentarios que fortalecen la economía de las familias de Ciudad Madero”, expresó.

De forma simultánea, el programa “Gobierno en tu colonia” se desarrolló en sectores como Adriana González, Revolución Verde, Miramapolis, 16 de Septiembre, Parque y los Coyoles, Ampliación Los Pinos, «La Barra» y otros puntos estratégicos del municipio, sumando un total de nueve módulos activos durante la jornada.

El presidente municipal subrayó que el objetivo principal es fortalecer este esquema de atención directa y ampliar su cobertura, para que más familias tengan acceso a apoyos alimentarios y servicios básicos.

“Estamos en nueve puntos de la ciudad y queremos que este programa se siga fortaleciendo; ese es el objetivo principal, llegar a más colonias y apoyar a quienes más lo necesitan”, puntualizó.

Asimismo, detalló que el bprograma tendrá una duración itinerante, visitando distintos sectores cada mes, hasta alcanzar un total de 16 puntos en el municipio, beneficiando no solo a una colonia específica, sino también a comunidades aledañas que presentan carencia alimentaria.

Además de la entrega de despensas, el programa incluye servicios de atención a la salud, como la medición de glucosa y presión arterial, reforzando el enfoque integral de bienestar social que impulsa él Ayuntamiento de Ciudad Madero para mejorar la calidad de vida de la población.