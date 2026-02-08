Falta de apoyo al campo colapsará agricultura en Tamaulipas: CNC

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La crisis del campo en Tamaulipas se profundiza y amenaza con dejar sin sembrar miles de hectáreas este año, advirtió el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Raúl García Vallejo, al señalar que la caída constante en los precios de los granos, la falta de incentivos a la producción y los efectos del cambio climático mantienen al sector en una situación crítica.

El líder campesino afirmó que los productores enfrentan un escenario cada vez más complicado, ya que los precios de los granos básicos continúan a la baja, mientras los costos de producción se mantienen elevados y no existen apoyos suficientes para sostener la actividad agrícola.

“Estamos muy preocupados, porque los precios siguen cayendo día con día y no hay incentivos para la producción”, expresó.

García Vallejo recordó que, pese a que Tamaulipas es líder nacional en la producción de sorgo, la falta de humedad ha limitado seriamente la siembra, principalmente en el norte del estado.

Y es que explicó que los cultivos establecidos avanzan lentamente y sin el desarrollo esperado, lo que genera incertidumbre entre los agricultores.

“La poca siembra que hay va al pasito, pero no como uno quisiera”, señaló.

En el caso del maíz blanco, el dirigente de la CNC advirtió que los problemas no solo son productivos, sino también de comercialización, debido a los precios deprimidos.

Cuestionó que, mientras el valor del grano se desploma, los precios a la tortilla y al consumidor no reflejan esa baja.

“El maíz baja y baja, pero la tortilla no”, reclamó.

El líder campesino subrayó también que el cambio climático lleva años afectando al campo tamaulipeco sin que existan esquemas de protección para los productores, como subsidios para el seguro agrícola o líneas de crédito accesibles.

A esta situación se suma la falta de apoyos gubernamentales, lo que ha provocado que cada vez más tierras queden fuera de producción.

También, detalló que el abandono de tierras se ha incrementado de manera alarmante pues mientras el año pasado se estimaban entre 60 y 70 mil hectáreas sin sembrar en el norte del estado, este año la cifra podría superar las 100 mil hectáreas a nivel estatal, afectando tanto al norte como al sur de Tamaulipas.

García Vallejo añadió que los productores han buscado alternativas, pero el panorama es poco alentador, ya que otros sectores como el ganadero también enfrentan serias dificultades, entre ellas problemas sanitarios y el cierre de exportaciones, lo que ha saturado el mercado nacional y reducido los precios.

Finalmente, advirtió que sin apoyos, subsidios ni políticas públicas que reactiven al campo, la reconversión productiva no es una opción viable.

“Con precios bajos y costos caros, la verdad es que la situación es muy preocupante”.