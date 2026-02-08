México ha registrado más de 5 mil sismos en lo que va de 2026; aquí los estados con más epicentros

La actividad sísmica en México durante las primeras semanas de 2026 ya supera a la registrada en el mismo periodo de 2025, con 4 sismos de magnitud 5 o mayor

MÉXICO.- En lo que va el año, más de 5 mil sismos se han registrado en el país. De acuerdo con datos del Catálogo de Sismos del Servicio Sismológico Nacional (SMN), entre el 1 de enero y el 8 de febrero de 2026, han ocurrido 5,541 movimientos telúricos con epicentros localizados en 21 estados, 1,764 eventos más en comparación con el mismo periodo de 2025.

En lo que va del año, el SMN ha registrado 4 temblores de magnitud 5 o superior. La tarde de este domingo 8 de febrero ocurrió uno de los sismos más fuertes en las primeras 5 semanas de 2026, de magnitud 5.7 con epicentro a 14 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca, solo superado por el del 2 de enero, de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero. Les siguen los del 16 y el 20 de enero, de magnitud 5, con epicentros en Guerrero y Oaxaca respectivamente. En el mismo periodo de 2025, solo tuvieron lugar 2 movimientos de magnitud superior a 5:

Del 1 de enero al 8 de febrero de 2026

16 de enero: magnitud 5 , con epicentro a 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero

, con epicentro a 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero 20 de enero: magnitud 5 , con epicentro a 29 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca

, con epicentro a 29 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca 2 de febrero: magnitud 6.5 , con epicentro a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero

, con epicentro a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero 8 de febrero: magnitud 5.7, con epicentro a 14 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca

Del 1 de enero y al 8 de febrero de 2025

12 de enero: magnitud 6.1 , con epicentro a 47 kilómetros al suroeste de Coalcomán, Michoacán

, con epicentro a 47 kilómetros al suroeste de Coalcomán, Michoacán 5 de febrero: magnitud 5.7, con epicentro a 107 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas

Leyenda

¿En qué estados hay más epicentros?

En lo que va de 2026, la principal actividad sísmica se ha registrado en loes estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estos son los 21 estados donde se han localizado epicentros de sismos entre el 1 de enero y el 8 de febrero de 2026:

Guerrero: 2,977

Oaxaca: 704

Chiapas: 625

Baja California Sur: 363

Baja California: 280

Michoacán: 129

Jalisco: 126

Colima: 116

Veracruz: 98

Zacatecas: 37

San Luis Potosí: 25

Puebla: 21

Sinaloa: 10

Sonora: 7

Hidalgo: 5

Tabasco: 5

Chihuahua: 4

Nuevo León: 2

Tamaulipas: 2

Estado de México: 1

Morelos: 1

Tlaxcala: 1

Durango: 1

Coahuila: 1

¿Por qué tiembla más en Guerrero, Oaxaca y Michoacán?

La razón por la que más epicentros tienen lugar en regiones de los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán obedece a que estas entidades se encuentran sobre la zona de subducción en la que la Placa de Cocos se introduce por debajo de la Placa Norteamericana.

Otra zona del país con importante actividad sísmica es la Península de Baja California. Ahí, otro fenómeno geológico es uno de los principales responsables de los movimientos telúricos: la Placa del Pacífico se separa de la Placa Norteamericana.

