Permisos mal hechos frenan inversión energética en Tamaulipas

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La inversión energética en Tamaulipas enfrenta retrasos no solo por la burocracia federal, sino por deficiencias en la integración de los trámites, reconoció el secretario de Desarrollo Energético del estado, Walter Julián Ángel Jiménez, quien reveló que más del 90 por ciento de las solicitudes de permisos se ingresan de forma incorrecta.

“El tiempo de otorgamiento de un permiso se tarda mucho, sí, pero la verdad es que más del 90 por ciento de los trámites se ingresan mal”, señaló el funcionario, al explicar que estos errores obligan a las autoridades federales a emitir prevenciones que alargan los procesos.

El secretario detalló que esta situación provoca que la mayoría de los expedientes se resuelvan hasta los plazos máximos que marca la ley. “Eso es lo que termina haciendo que la gran mayoría se vaya a los tiempos límite de respuesta de la autoridad”, dijo.

Ante este escenario, el gobierno federal inició un proceso de simplificación administrativa, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reducir los requisitos que anteriormente exigía la Comisión Reguladora de Energía. “Se está dejando estrictamente la regulación económica para que los trámites sean más ágiles”, explicó.

Sin embargo, mientras esa reingeniería normativa se concreta, en Tamaulipas permanecen entre 15 y 20 proyectos energéticos detenidos, principalmente relacionados con gasolineras, estaciones de carburación, compresión y licuefacción de gas natural, además de instalaciones cerradas por problemas regulatorios.

“Nos han llegado bastantes. Tenemos identificados alrededor de unos 15 o 20”, afirmó el secretario, quien adelantó que estos casos forman parte de la agenda que el gobierno estatal presentará ante instancias federales en una gira de trabajo en Ciudad de México.

El funcionario aseguró que la administración estatal busca fungir como intermediario técnico para evitar errores desde el origen. “Mi recomendación es que cuando tengan necesidad de solicitar un permiso, nos vengan a ver para ayudarles a perfilarlo y que ingrese de manera ágil”, sostuvo.

“Nosotros conocemos las regulaciones, casi que escribimos la mitad”, agregó, al justificar el acompañamiento del estado en los trámites federales.

El panorama revela un problema estructural: expedientes mal integrados, procesos largos y una presión constante por destrabar inversiones que, de permanecer detenidas, impactan en el abasto, la competencia y el desarrollo energético del estado.