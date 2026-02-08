Por agredir y alterar el orden, detienen a dos

Desde la tarde del sábado, estuvieron alterando el orden en el mercado municipal de Tampico.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un hombre y una mujer fueron detenidos, tras agredir a una empleada de limpia pública, la mañana del domingo.

Desde la tarde del sábado, estuvieron alterando el orden en el mercado municipal de Tampico.

Se dio a conocer que en ese lugar molestaban a comensales y personal de limpieza de ese lugar.

La mañana del domingo, cuando ambos estaban en la plaza Hijas de Tampico, fueron sorprendidos agrediendo a una persona de servicios públicos del área de limpia.

De inmediato, inspectores del centro de abasto acudieron en auxilio de la empleada y al mismo tiempo solicitaron el apoyo de elementos de la Guardia Estatal.

Los policías se trasladaron rápidamente al sitio para intervenir.

Tras arribar, realizaron la detención de los dos rijosos.

Posteriormente fueron llevados a la cárcel municipal en una patrulla.