Sheinbaum entrega viviendas para el Bienestar en NL

Autoridades nuevoleonesas encabezaron la entrega de los nuevos hogares a las personas beneificiarias que ganan menos de dos salarios mínimos

Este domingo, residentes de Nuevo León recibieron la entrega de viviendas para el Bienestar de manos de la Presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades del Infonavit y de federales. Octavio Romero Oropeza, director general del organismo, informó que 378 derechohabientes ya seleccionaron su vivienda, y hoy entregaron las llaves a las primeras 53 familias.

Asimismo, Romero Oropeza indicó que hay casas muestra en otros municipios de Nuevo León, y anunció que para el 16 de febrero habrá un nuevo punto de venta en el municipio General de Escobedo.

La mandataria agradeció al gobernador de Nuevo León, Samuel García “todo el apoyo para el programa de Viviendas para el Bienestar», indicó y agregó que este fin de semana inauguró varias obras en Michoacán, además de escuelas y un hospital en tierras nuevoleonesas.

Sheinbaum reitera la importancia del Estado en la obra pública

Claudia Sheinbaum dijo que aunque la inversión privada es importante, el Estado debe hacerse cargo de garantizar derechos básicos para la ciudadanía:

“Necesitamos vivienda, un buen salario, o la posibilidad de poner una pequeño negocio, educación para nuestros hijos, y necesitamos también centros de salud y hospitales; por su puesto que es importante la inversión privada, pero el gobierno tiene que hacer su parte, eso fue lo que se olvidó en el periodo neoliberal”, afirmó al indicar que ahora se recupera el estado de bienestar.

Recordó que durante 36 años del periodo neoliberal en el país, “se pensó que todo lo debería hacer el privado y que el Estado debía abandonar todo lo que tenía que ver con lo que nosotros consideramos derechos, entonces la consideraban mercancías”, acotó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO