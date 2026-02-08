Tamaulipas requiere Policía Ambiental: SEDUMA

La SEDUMA ha trabajado en coordinación con los municipios, a quienes ha exhortado a asumir su responsabilidad en materia de limpieza y control de residuos

Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La crisis ambiental por contaminación desde zonas urbanas y rurales, hasta ríos, lagos, lagunas y presas, amerita la creación de una policía ambiental, así lo admitió la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Tamaulipas, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, al reconocer que la problemática de los basureros clandestinos y el manejo inadecuado de residuos se ha extendido a prácticamente todo el territorio estatal.

En entrevista para Expreso, la funcionaria estatal señaló que se trata de una situación lamentable y persistente, en la que los tiraderos irregulares, lejos de estar ocultos, se encuentran a la vista, lo que refleja la necesidad de reforzar la vigilancia ambiental.

Es por lo anterior que, hasta ahora, la SEDUMA ha trabajado en coordinación con los municipios, a quienes ha exhortado a asumir su responsabilidad en materia de limpieza y control de residuos.

“Se han estado haciendo llamados para que los municipios pongan atención en este tipo de situaciones de basureros, que de clandestinos no tiene nada, porque están a la vista”, dijo, al tiempo que pidió el apoyo de la ciudadanía para frenar estas prácticas.

Saldívar Lartigue advirtió que uno de los principales problemas es el depósito irregular de escombros de la construcción en terrenos donde antes no había basura, una práctica que se ha vuelto recurrente.

Por ello, hizo un llamado a constructores, trabajadores de la construcción y a la sociedad en general para evitar tirar residuos en espacios no autorizados.

En este contexto, la titular de la SEDUMA subrayó que no se ha descartado la creación de una policía ambiental, e incluso se analiza un proyecto para conformar una cuadrilla de vigilantes ambientales adscritos a la propia Secretaría, con unidades destinadas a realizar rondines de supervisión.

“(La policía ambiental) no es algo que hayamos descartado».

Por lo pronto, dijo: «traemos un pequeño proyecto para habilitar unas unidades y empezar con rondines. Sería un piloto para iniciar aquí en Victoria”, comentó, aunque aclaró que por el momento se trata de una propuesta en proceso de planeación que aún no ha sido formalizada ni presentada al gobernador.

La secretaria alertó que la basura ya no se concentra únicamente en basureros clandestinos, sino que se observa en calles, predios y cauces naturales, lo que provoca que, con las lluvias, los residuos terminen en ríos y cuerpos de agua.

Y para finalizar, reiteró que atender la crisis ambiental en Tamaulipas requiere tanto de vigilancia institucional como de corresponsabilidad ciudadana.