VIDEO: Automóvil cae desde un barranco y deja un muerto en Ecuador

Tras el fatal accidente los cuerpos de emergencia se hicieron presentes en el lugar para llevar a cabo las labores de rescate

ECUADOR.- Un trágico accidente vial quedo registrado en video luego de que durante la noche del pasado 3 de febrero de 2026 un automóvil particular perdiera el control y terminara cayendo desde lo alto de un barranco en el sector Chinapintza, en la provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador.

En la grabación captada por testigos se puede ver como el vehículo se sale de la vía y termina cayendo dando vueltas violentamente durante varios metros hasta que finalmente se detiene cuando se pierde entre la oscuridad del fondo del barranco.

Ante la situación se pueden escuchar los gritos de desesperación de uno de los hombres que presenció el accidente quien exclama «¡diosito bendito!«, ¡Por Dios santo! para después ordenarle a sus acompañantes que bajen a revisar el estado en el que había quedado el conductor.

¿Qué paso con el conductor del coche que cayó a un barranco en Ecuador?

Tras el fatal accidente los cuerpos de emergencia se hicieron presentes en el lugar para llevar a cabo las labores de rescate, mismas que se vieron complicadas debido a que el vehículo y su conductor quedaron en una zona de difícil acceso.

Posteriormente el automóvil fue encontrado totalmente destrozado, mientras que el conductor, un hombre identificado como José Patiño “Pepe”, oriundo de la ciudad de Loja fue hallado sin vida al interior de la unidad por lo que tuvieron que realizar una serie de maniobras para poder rescatar sus restos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO