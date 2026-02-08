VIDEO: Mujer destroza el parabrisas de la camioneta de su novio para impedir que saliera de fiesta con su amigo

La conducta de la pareja abrió un intenso debate sobre la violencia y los celos en las relaciones

MÉXICO.- Una intensa escena de celos se volvió viral en redes sociales luego de que se difundiera un video en donde se puede ver como una mujer rompe el parabrisas de la camioneta de su novio con el fin de evitar que este saliera de fiesta con su amigo.

En el metraje supuestamente grabado en Chihuahua se puede a la pareja discutiendo en la calle mientras el hombre va a abordo de una camioneta de color negro amenazando a la joven con atropellarla ante su negativa por despejar el camino para que se pueda ir.

Sin embargo, lejos de ceder ante la advertencia, la mujer decide subirse al cofre de la camioneta solo para comenzar a patear el parabrisas del vehículo hasta que lo termina rompiendo, ante lo cual su novio comienza a acelerar sin lograr que ella baje por lo que finalmente decide descender de la unidad y salir corriendo.

¿Qué pasó con la mujer tras romper el parabrisas de su novio?

Tras la difusión del video en redes sociales diversas versiones comenzaron a salir a la luz, desde aquella en donde se dijo que elementos de seguridad habrían acudido al lugar de los hechos para controlar el incidente sin que se reportaran detenidos, hasta otra en la que se afirma que todo habría sido actuado con el fin de generar visualizaciones.

Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la grabación dio lugar a un intenso debate entre los usuarios de las redes sociales sobre hasta donde pueden llegar los celos y la violencia en el noviazgo y en el matrimonio, y hasta que punto esta dispuesta a aguantar cada persona antes de decidir ponerle fin a su relación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO