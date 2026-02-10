Mes del amor: Estas son las ciudades con más infieles en México

Aunque es el mes del amor, es relevante conocer cuáles son las 10 ciudades de México en donde es más común que alguien con pareja busque un encuentro con un tercero

En México se respira el amor, sobre todo el 14 de febrero y en fechas cercanas al mes del amor y la amistad, cuando se celebra el Día de San Valentín. Sin embargo, una realidad que a pocos les agrada es que también existen encuentros secretos e infidelidades, y sobre ello ya circula un recuento de las ciudades en donde más se practican las llamadas relaciones prohibidas.

Hay ciertos estados de la República Mexicana en donde son más constantes las relaciones secretas y las infidelidades. Según información de una investigación realizada por la plataforma de citas Ashley Madison en 2025, existen tendencias más marcadas en algunos sitios que en otros, por lo que es relevante conocer este dato.

¿Cuáles son las ciudades con más infieles en México?

Actualmente, tanto hombres como mujeres no pasan por alto una infidelidad; muchos la detectan rápidamente, ya sea por cambios en el comportamiento de su pareja, modificaciones en sus hábitos, actividad inusual en redes sociales o al descubrirlos en un acto que no está permitido dentro de los acuerdos de la relación.

De acuerdo con un comunicado de Ashley Madison, plataforma conocida a nivel mundial por facilitar encuentros discretos entre personas comprometidas, hay 10 ciudades de México en donde es más común que alguien con pareja busque un encuentro con un tercero.

Los datos se basan en la actividad de sus usuarios. Por ello, la lista coloca a ciudades como Guadalupe, Guadalajara y Zapopan en los primeros lugares, donde el uso de esta aplicación de citas discretas es más popular.

Ciudades mencionadas en el listado:

Guadalupe

Guadalajara

Zapopan

Monterrey

Mexicali

Tijuana

Aguascalientes

Puebla

Chihuahua

Hermosillo

¿Cuándo es el “Día del Infiel” en México?

En México, el llamado “Día del Infiel” suele mencionarse como el 13 de febrero, justo un día antes del Día de San Valentín, 14 de febrero. Esta fecha no es oficial ni está reconocida por el gobierno o por calendarios formales; más bien, se trata de una efeméride popular que en los últimos años se ha vuelto viral en redes sociales, asociada con la infidelidad o con relaciones extramatrimoniales.

El origen de esta fecha se atribuye a iniciativas de plataformas de citas en línea, como la ya mencionada Ashley Madison, que promovieron el 13 de febrero como una especie de contraparte del Día de los Enamorados, con la idea de dar un espacio simbólico a las relaciones fuera de un compromiso formal.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO