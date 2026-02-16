Victoria en rojo; tandeos podrían volver en abril

El gerente general de la , Fernando García Fuentes, explicó que aunque actualmente el abasto es suficiente, el comportamiento del manantial obliga a mantener la alerta preventiva.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Victoria permanece en semáforo rojo por la disminución sostenida en la producción del manantial La Peñita, principal indicador del nivel de alerta hídrica en la capital, y la autoridad no descarta que los tandeos regresen en los próximos meses si aumenta la demanda.

El gerente general de la , Fernando García Fuentes, explicó que aunque actualmente el abasto es suficiente, el comportamiento del manantial obliga a mantener la alerta preventiva.

“La Peñita ha bajado notablemente su producción. El año pasado estábamos casi en 800 litros por segundo y en este momento estamos alrededor de 440 litros por segundo”, señaló.

La reducción es cercana al 50 por ciento respecto a su mejor nivel del año anterior. Ese descenso, precisó, es el factor que mantiene activado el semáforo rojo.

“Eso es lo que detona las alertas y de eso se trata el semáforo, de anticiparnos a los problemas”, sostuvo.

Producción suficiente… por ahora

Actualmente la ciudad dispone de aproximadamente mil 580 litros por segundo, sumando la aportación de la presa, La Peñita y los pozos urbanos. Sin embargo, el nivel óptimo de operación se ubica por encima de mil 700 litros por segundo.

El funcionario explicó que las temperaturas moderadas han contenido la demanda, lo que genera la percepción de estabilidad en el servicio. No obstante, advirtió que el escenario podría cambiar con la llegada del calor intenso.

“En el momento en el que empiece la demanda fuerte y la producción siga bajando, tendríamos que tomar medidas”, dijo.

Abril y mayo, meses clave

Aunque no existe una fecha definida, la autoridad reconoció que los tandeos podrían implementarse entre abril y mayo si el consumo rebasa la capacidad de suministro.

“Nada está escrito, pero seguramente a lo mejor para abril o para mayo”, respondió al ser cuestionado.

El semáforo rojo no implica actualmente cortes programados, pero sí representa una señal de alerta técnica basada en la disminución del caudal disponible, particularmente en la fuente que marca el pulso del sistema.

Alerta preventiva

La estrategia, según explicó, busca evitar un escenario crítico como los registrados en años anteriores, cuando la ciudad enfrentó reducciones severas en el suministro.

Mientras La Peñita continúe operando a casi la mitad de su capacidad reciente y se aproximen los meses de mayor consumo, Victoria se mantiene en fase preventiva.

La decisión de aplicar tandeos dependerá del comportamiento simultáneo de dos factores: la producción de agua y el incremento en la demanda por altas temperaturas.