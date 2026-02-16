Apple: Nueva Siri y iPhone 17e serán presentados el 4 de marzo

Apple celebrará evento especial el 4 de marzo donde presentaría nueva Siri con IA y novedades en iPhone, iPad y MacBook.

Apple celebrará una nueva presentación de productos el 4 de marzo, en la que se espera que dé a conocer la renovación de su asistente Siri e incluso anuncie nuevos integrantes de iPhone, iPad y MacBook.

La compañía tecnológica empezó a enviar invitaciones a medios de comunicación para lo que ha denominado una “experiencia Apple especial”, según recogen medios como 9to5Mac y Apple Insider.

El evento se celebrará el 4 de marzo y parece que habrá varias sedes, ya que el medio citado menciona invitaciones para Nueva York (Estados Unidos), Shanghái (China) y Londres (Reino Unido).

Una Siri renovada con inteligencia artificial

Aunque no ha revelado el producto que protagonizará este encuentro, se espera que Apple presente las primeras funciones de la versión renovada de Siri, así como el acuerdo de colaboración con Google, cuya inteligencia artificial impulsará este asistente digital.

El iPhone 17e, nuevos modelos de iPad y actualizaciones de MacBook serían las novedades de hardware, según las filtraciones más recientes y los informes compartidos por el periodista de Bloomberg especializado en Apple, Mark Gurman.

Apple ha mantenido la tradición de celebrar eventos de primavera para mostrar novedades en sus dispositivos y software. Según datos recientes, la compañía ha estado enfocada en integrar inteligencia artificial en sus productos, especialmente en Siri, con una colaboración directa con Google para mejorar la capacidad de procesamiento y comprensión del lenguaje natural.

Posibles novedades en iPhone, iPad y MacBook

Además, se espera que la línea iPhone 17e incluya mejoras en cámaras y procesadores.

Siguiendo la tendencia de Apple de alternar entre actualizaciones de diseño y mejoras internas.

Las nuevas MacBook podrían incorporar procesadores de última generación Apple Silicon y mejoras en autonomía de batería, mientras que los iPad recientes apuntan a mejoras en rendimiento gráfico y compatibilidad con nuevas aplicaciones profesionales. Un evento con alcance global

Según 9to5Mac, Apple ha confirmado que el evento se realizará de manera presencial y virtual en varias ciudades, reforzando su estrategia de alcance global para medios y consumidores.

Esto también apunta a que podrían anunciar funciones de software que dependan de conectividad en tiempo real, como la integración de IA en iCloud y mejoras en el ecosistema Apple.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR