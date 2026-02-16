Aprueba Cabildo de Madero convenio de pago al Sindicato

El presidente municipal, Erasmo González Robledo, explicó que el pago forma parte de obligaciones heredadas de administraciones anteriores y que el convenio contempla ocho anualidades

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

Durante la sesión ordinaria número 517 del Cabildo de Ciudad Madero, Tamaulipas, se aprobó la suscripción de un convenio de pago con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento (Sutsha) para cubrir el laudo condenatorio emitido el 31 de mayo de 2021, correspondiente al juicio laboral 123/M/2012, por 51 millones 142 mil 776 pesos con 36 centavos.

La votación reunió 21 votos a favor, tres abstenciones —Mayra Ojeda, Leticia Vargas y Vladimir Sosa— y cero en contra, mientras la iniciativa será remitida al Congreso del Estado para su ratificación.

Los regidores que se abstuvieron señalaron que su decisión respondió a la necesidad de contar con información completa y garantizar transparencia antes de asumir responsabilidad. En contraste, otros que en la sesión pasada se habían opuesto, Alba Verastegui, Iris Cortés y Óscar Oseguera, votaron a favor tras recibir la documentación necesaria, destacando la obligatoriedad de cumplir con las resoluciones judiciales y proteger los recursos públicos del municipio.

El presidente municipal, Erasmo González Robledo, explicó que el pago forma parte de obligaciones heredadas de administraciones anteriores y que el convenio contempla ocho anualidades para no afectar la capacidad de cubrir otros laudos en proceso. Reiteró que la estrategia busca cumplir con el mandato judicial vigente, proteger la estabilidad financiera del municipio y garantizar que los derechos de los trabajadores sindicalizados se respeten sin comprometer los servicios públicos primarios.

Durante el desarrollo de la sesión, el síndico segundo, Roberto Carlos Chávez Gutiérrez, informó que el acuerdo se tomó tras pláticas conciliatorias con la representación del Sutsha y el Tribunal Laboral, buscando proteger las finanzas municipales.

El presidente municipal Erasmo González Robledo explicó que la sesión fue convocada en atención a una acción derivada de dicha resolución judicial, reiterando la disposición del gobierno municipal para cumplir con el mandato de la autoridad laboral bajo un esquema responsable y transparente.

El mandatario subrayó que este esquema busca hacer frente a una obligación heredada por administraciones anteriores desde hace más de una década, actuando con responsabilidad presupuestal y considerando la situación financiera actual del municipio.

“Hay que tener la dimensión de que este cumplimiento se derivó de más de 12 años de falta de cumplimiento… estamos delegando esta posibilidad que tiene viabilidad financiera para que se pueda pagar los periodos de pago propuesto”, dijo.