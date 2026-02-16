Causa alarma incendio de basura en el Fraccionamiento Haciendas 2

Al sitio arribó la unidad 204 de Protección Civil bajo el mando del jefe de emergencias, Israel Cruz, y el oficial Francisco Rodríguez.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un incendio en una vivienda deshabitada movilizó a los cuerpos de emergencia la mañana de este lunes en el Fraccionamiento Haciendas 2, en Altamira. El siniestro ocurrió en el edificio 312 B de la calle Coruña, donde el fuego consumió una acumulación de basura en el interior del inmueble.

Al sitio arribó la unidad 204 de Protección Civil bajo el mando del jefe de emergencias, Israel Cruz, y el oficial Francisco Rodríguez. De forma coordinada, el cuerpo de Bomberos Municipales, encabezado por el comandante José Torres, se sumó a las tareas de auxilio con seis elementos a bordo de la unidad 203 y un camión tipo Escania.

Los elementos de rescate procedieron a las maniobras de enfriamiento para evitar que las llamas se propagaran a domicilios contiguos.

Tras una inspección en la zona, las autoridades confirmaron que la propiedad se encuentra en estado de abandono y que solo hubo quema de basura, sin reporte de personas lesionadas o daños estructurales mayores.

Los residentes comentaron que personas en condición de calle tienen invadidas varias casas y las llenan de basura.