COMAPA Sur impulsa la cultura del agua en escuelas de nivel básico

COMAPA Sur participa con pláticas enfocadas en el cuidado del agua, promoviendo entre las y los estudiantes el uso responsable de este recurso vital

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- COMAPA Sur se suma a las acciones del programa del Gobierno del Estado implementado a través de la Secretaría de Educación, mediante el cual se desarrollan dinámicas de divulgación científica en los planteles de nivel básico, con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental desde edades tempranas.

En este sentido, COMAPA Sur participa con pláticas enfocadas en el cuidado del agua, promoviendo entre las y los estudiantes el uso responsable de este recurso vital y reforzando su compromiso con la educación ambiental.

En el marco del programa de enseñanza Protectores del Agua, el Departamento de Cultura del Agua de COMAPA Sur llevó a cabo pláticas dirigidas a alumnos de nivel primaria en la Escuela Club 20-30 “Profesor Ignacio Ramírez Hernández”, ubicada en Tampico.

Asimismo, se informó que ya existe un programa definido para su ejecución durante el presente ciclo escolar, lo que permitirá garantizar una cobertura importante en la población escolar y continuar fortaleciendo la formación de una cultura del agua responsable entre niñas y niños.