Déficit de ambulancias limita respuesta de Cruz Roja en Madero

Por. José Luis Rodríguez Castro La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Con una sola ambulancia atiende emergencias la Cruz Roja en Ciudad Madero, situación que limita la capacidad de respuesta ante una población aproximada de 300 mil habitantes.

Juan Antonio Sánchez Hernández, coordinador local de Socorros de la Cruz Roja Mexicana delegación Ciudad Madero, advirtió sobre la insuficiencia de unidades tras retomar operaciones como delegación.

“Actualmente estamos limitados a una sola unidad para 300 mil personas y es completamente insuficiente para cubrir todos los servicios”, afirmó.

La saturación hospitalaria , explicó, que agrava el problema, ya que las ambulancias permanecen detenidas largos periodos mientras esperan la recepción de pacientes en centros médicos.

“Nos ha tocado esperar hasta dos horas para entregar un paciente, y eso deja descubierta la atención de otras emergencias”, señaló.

Indicó que, de acuerdo con estudios regionales, en la zona sur deberían operar al menos 21 ambulancias, de las cuales siete corresponderían a Ciudad Madero.

Subrayó que la institución depende de aportaciones ciudadanas para fortalecer su parque vehicular y mejorar tiempos de respuesta ante llamados de auxilio.