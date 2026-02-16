Descuidos en Carnaval Conurbado: DIF Tampico localiza a tres menores extraviados

Familiares acudieron en corto tiempo a un puesto de vigilancia habilitado en el evento, por lo que los casos no derivaron en situaciones de riesgo mayor

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Tres menores de edad que se extraviaron durante el Carnaval Conurbado 2026 fueron localizados por autoridades de seguridad y canalizados al Sistema DIF Tampico, informó la procuradora Dulce Imelda Marcial Cruz.

Los niños, de 3, 5 y 10 años, se perdieron en el bulevar Perimetral durante las actividades del carnaval. Sus familiares acudieron en corto tiempo a un puesto de vigilancia habilitado en el evento, por lo que los casos no derivaron en situaciones de riesgo mayor.

La funcionaria expresó que los tres menores provenían de las colonias Revolución Verde, Del Pueblo y Tamaulipas.

“Creo que eran tres que me reportaron a mí… sí, todos… el primero fue enseguida, el segundo apareció la hermana y el tercero fue rápido también”.

Marcial Cruz explicó que los extravíos se debieron a descuidos de los adultos durante la concentración masiva del evento, por lo que el DIF dará seguimiento de Trabajo Social durante tres meses para reforzar el cuidado de los menores.

“Descuidos… descuidos, sí se les invita a ellos para que vengan y se comprometan más para el cuidado del menor, esa es su función… sí fue un descuido… se les da seguimiento, se les hace la cita, se les hace la entrega, se toman los datos correspondientes y se les invita a que vengan a la Procuraduría para darles indicaciones… depende; estos fueron descuidos, no es por maltrato, como unos tres meses máximo”

La procuradora aclaró que los menores sólo se entregan a madres y padres que acrediten el parentesco con identificación oficial y acta de nacimiento, como parte del protocolo para evitar riesgos y garantizar su seguridad.

El DIF Tampico reiteró el llamado a madres y padres de familia a no soltar de la mano a los menores en eventos masivos.