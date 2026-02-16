Echa la APTIV a 721 trabajadores en 2025

Por Salvador Valadez C.
EXPRESO-LA RAZÓN
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La maquiladora Aptiv en Ciudad Victoria despidió durante 2025 a un total de 721 trabajadores debido a la disminución en el requerimiento de piezas automotrices por parte de su principal cliente, General Motors (GM), confirmó Mercedes López Lozano, secretaria general del sindicato de las plantas Aptiv Adelitas y Aptiv II.
Detalló que los ajustes se concentraron en la planta Aptiv Adelitas, ubicada rumbo a La Joroba, donde actualmente laboran 612 trabajadores sindicalizados.
Explicó que en mayo fueron despedidos 340 obreros; en octubre, 196 más; y en diciembre, alrededor de 185 empleados, sumando un total de 721 trabajadores liquidados conforme a la ley.
Señaló que, por el momento, no se prevén nuevos recortes de personal y confió en que durante 2026 no se registren más ajustes.
En el caso de la planta Aptiv Victoria II, indicó que no se han presentado despidos y actualmente cuenta con 2 mil 200 obreros sindicalizados.
Entre ambas plantas suman alrededor de 2 mil 800 trabajadores. La mayoría percibe un salario promedio de 2 mil 500 pesos semanales, mientras que el operador de mayor rango recibe hasta 2 mil 951 pesos por semana.
Añadió que las vacaciones se programan conforme a la carga laboral, ya que actualmente ambas plantas mantienen operaciones.