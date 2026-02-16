Echa la APTIV a 721 trabajadores en 2025

Luego que la empresa sufrió una reducción en las piezas que le demandaban decidió reducir su plantilla de obreros el año pasado

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La maquiladora Aptiv en Ciudad Victoria despidió durante 2025 a un total de 721 trabajadores debido a la disminución en el requerimiento de piezas automotrices por parte de su principal cliente, General Motors (GM), confirmó Mercedes López Lozano, secretaria general del sindicato de las plantas Aptiv Adelitas y Aptiv II.

Detalló que los ajustes se concentraron en la planta Aptiv Adelitas, ubicada rumbo a La Joroba, donde actualmente laboran 612 trabajadores sindicalizados.

Explicó que en mayo fueron despedidos 340 obreros; en octubre, 196 más; y en diciembre, alrededor de 185 empleados, sumando un total de 721 trabajadores liquidados conforme a la ley.

Señaló que, por el momento, no se prevén nuevos recortes de personal y confió en que durante 2026 no se registren más ajustes.

En el caso de la planta Aptiv Victoria II, indicó que no se han presentado despidos y actualmente cuenta con 2 mil 200 obreros sindicalizados.

Entre ambas plantas suman alrededor de 2 mil 800 trabajadores. La mayoría percibe un salario promedio de 2 mil 500 pesos semanales, mientras que el operador de mayor rango recibe hasta 2 mil 951 pesos por semana.

Añadió que las vacaciones se programan conforme a la carga laboral, ya que actualmente ambas plantas mantienen operaciones.