Especies del Zoológico de Tamatán celebraron el Día del Amor y la Amistad

Las familias que acudieron al zoológico pudieron observar la interacción de los animales con los objetos y alimentos preparados

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Parque Zoológico Tamatán se sumó a las celebraciones del Día del Amor y la Amistad con una jornada especial de enriquecimientos ambientales dirigidos a diversas especies, como parte de sus acciones permanentes de bienestar animal.

Durante el fin de semana, ejemplares como osos y leones recibieron dinámicas con temática romántica, acompañadas de sus snacks favoritos, entre ellos zanahoria, manzana, plátano, pan y carne, integrados en presentaciones diseñadas para estimular su comportamiento natural.

El personal de cuidado animal explicó que estos enriquecimientos forman parte de un programa continuo que busca fomentar la actividad física, mental y sensorial de los ejemplares, además de fortalecer sus rutinas de alimentación de manera controlada.

Indicaron que este tipo de estrategias permite reducir el estrés, incentivar la exploración y reforzar conductas propias de cada especie, siempre bajo supervisión especializada para garantizar su seguridad.

Las familias que acudieron al zoológico pudieron observar la interacción de los animales con los objetos y alimentos preparados especialmente para la ocasión, lo que generó momentos de convivencia y aprendizaje.

Autoridades del recinto reiteraron la invitación a la ciudadanía para asistir cada fin de semana y conocer las actividades que se realizan como parte del compromiso con la conservación y el bienestar de la fauna.

Con estas acciones, el Zoológico Tamatán refuerza su labor educativa y promueve entre los visitantes el respeto y cuidado hacia los animales.