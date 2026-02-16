Estados Unidos exige información a apps de redes sociales sobre las personas que critican al ICE

Las aplicaciones más reconocidas en Estados Unidos han recibido cientos de solicitudes legales para recibir información personal de sus usuarios que se han posicionado contra ICE

En los últimos meses diversas redes sociales han recibido solicitudes para revelar datos de sus usuarios, como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y datos que puedan dar con la identidad, esto de usuarios que critican las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Las aplicaciones que más han recibido estas solicitudes son Google, Reddit, Discord y Meta, esta última es operadora de Facebook, Instagram y WhatsApp, de acuerdo con información del medio estadounidense The New York Times.

Hasta el momento ninguna de las cientos de solicitudes o citaciones administrativas han sido respondidas, sin embargo, se ha notificado a los usuarios que sus datos fueron solicitados por el Gobierno de Estados Unidos, y le dieron de 10 a 14 días para impugnar la situación en los tribunales.

¿Las aplicaciones pueden dar mi información a quien la solicite?

De acuerdo con los Condiciones de Servicio de Facebook Meta, para poder hacer uso de esta plataforma es necesario otorgar diferentes permisos a la plataforma, los cuáles comprenden detalles como los siguientes:

El contenido que comparte esta protegido por leyes de propiedad intelectual, aunque se da licencia a la plataforma para usar este contenido

Permiso para usar tu nombre, foto de perfil e información sobre tus acciones con anuncios y contenido patrocinado o comercial

Permiso para actualizar el software que utiliza o descarga

Todo esto se estipula en el apartado 3.3 titulado “Los permisos que nos otorgas”, en esta área no se especifica si tu información está resguardada o es pública y si pueden o no dar la información que cada usuario ha compartido con la plataforma.

Bloquean redes sociales en Rusia

En otros países se han confirmado que algunas redes sociales han sido bloqueadas, como Whatsapp en Rusia durante la semana pasada. Las razones de esta decisión fue que, de acuerdo con las autoridades rusas, esta aplicación violó la ley por parte de la empresa matriz de la aplicación.

Derivado de esta situación han surgido aplicaciones de uso local para cubrir la demanda de mensajería instantánea que cumplía WhatsApp, tal es el caso de Max, la cual ha tenido un aumento de usuarios en la última semana.

“Max es una alternativa asequible en el mercado para los ciudadanos, una plataforma de mensajería nacional en desarrollo. Respecto al bloqueo de WhatsApp, nuestras autoridades afirmaron que la decisión se tomó e implementó debido a la falta de voluntad de la corporación para cumplir con la ley”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO