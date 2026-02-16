Gobierno del Estado impulsa obra hidráulica estratégica que fortalece el abasto de agua en el sur de Tamaulipas

Esta acción forma parte del programa Proagua y se ejecuta con inversión estatal y federal

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

Con el objetivo de modernizar la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio de agua potable más eficiente y seguro, el Gobierno del Estado de Tamaulipas mantiene en ejecución la obra de reposición de la línea de agua potable con tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio en la Avenida Divisoria de la colonia Niños Héroes, en el municipio de Tampico.

Aunque los trabajos se desarrollan en este sector, se trata de una línea principal de conducción que forma parte del sistema que transporta el agua desde el oriente de Tampico hacia la zona norte del municipio y el área costera, lo que permite además abastecer aproximadamente el 70 por ciento de Ciudad Madero. Debido a esta función estratégica, la obra beneficia de manera directa a más de 297 mil usuarios de ambos municipios.

La intervención consiste en la sustitución de una tubería obsoleta de asbesto cemento, que por su antigüedad presenta mayores riesgos de fugas y fallas, por material de poliéster reforzado con fibra de vidrio, el cual ofrece mayor resistencia, durabilidad y eficiencia hidráulica. Con ello se logra reducir pérdidas de agua, mejorar la presión y continuidad del servicio, optimizar la distribución y disminuir los costos de mantenimiento, impactando positivamente en la calidad del suministro.

Esta acción forma parte del programa Proagua y se ejecuta con inversión estatal y federal, reflejando la importancia que ambos niveles de gobierno otorgan al impulso de obras que generan bienestar social, fortalecen los servicios públicos básicos y aseguran el acceso al agua potable para una mayor población.

En la ejecución y supervisión de los trabajos participa COMAPA Sur, organismo encargado de administrar el servicio de agua potable en Tampico y Ciudad Madero, reafirmando su compromiso de coordinar acciones que fortalezcan la infraestructura hidráulica regional y mejoren la calidad de vida de las familias del sur de Tamaulipas.