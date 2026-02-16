Intentan robar purificadora en Tampico

Aparentemente, los amantes de lo ajeno no lograron su objetivo de llevarse dinero de ese establecimiento.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Sujetos intentaron robar una purificadora de agua, causando destrozos en el negocio ubicado en el bulevar Adolfo López Mateos en Tampico.

Fue la noche del sábado o madrugada del domingo, cuando los ladrones arribaron al negocio situado frente a la unidad deportiva, en la colonia Guadalupe Mainero.

Trataron de llevarse el efectivo que se encuentra en la parte donde los clientes depositan el dinero.

Sin embargo, no consiguieron extraerlo.

De igual manera, forzaron una puerta metálica para poder ingresar pero tampoco lo lograron.

Además de lo anterior, destrozaron vidrios en ese local.

De lo ocurrido, se percataron empleados del negocio cuando llegaron al mismo, la mañana del domingo.

Reportaron lo ocurrido al 911, arribando elementos de la Guardia Estatal, agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales para tomar conocimiento del intento de robo.