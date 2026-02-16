Joven distraído causa carambola

Por razones desconocidas embistió por alcance a un automóvil que a su vez se estrelló contra una Ford Ranger de modelo antiguo

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un choque por alcance registrado en el cruce de la calle 16 y Adolfo López Mateos dejó daños materiales estimados en 50 mil pesos. El accidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas, en los carriles de poniente a oriente.

Debido a la intensa circulación vehicular en ese momento, voluntarios de emergencias acudieron al lugar para acordonar la zona y evitar otro incidente.

El presunto responsable es un joven que conducía un vehículo BYD, de modelo reciente, con placas de Tamaulipas. De acuerdo con información preliminar, el automóvil circulaba de poniente a oriente sobre la calle Adolfo López Mateos y, por causas aún no determinadas, al llegar al cruce con la 16 impactó la parte trasera de un vehículo Mazda que se encontraba estacionado.

A causa del golpe, el Mazda se proyectó hacia adelante y chocó contra una camioneta Ford Ranger de modelo antiguo, que también estaba estacionada. Paramédicos revisaron tanto al conductor del BYD como al del Mazda, pero ninguno requirió ser trasladado a un hospital.

Más tarde, oficiales de Tránsito arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. La madre del joven responsable del accidente se comunicó con su aseguradora y se hará cargo de los daños ocasionados.